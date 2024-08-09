Расписание пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится 16 августа

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ для обслуживания железнодорожной инфраструктуры 16 августа 2024 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на Ленинградском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

По измененному графику будут ходить пригородные поезда на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково, Москва — Клин, Москва — Подсолнечная. Часть поездов будет отменена, часть — проследует по укороченному маршруту. С Ленинградского вокзала до ст. Зеленоград-Крюково 16 августа будет назначен дополнительный поезд.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте МТППК в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.