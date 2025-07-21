Расписание пригородных поездов двух направлений МЖД изменится с 22 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого и Киевского направлений, в том числе МЦД-4, изменится с 22 июля в связи с работами по замене стрелочных переводов на станциях Ожерелье, Латышская и Лесной городок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, на станции Ожерелье технологическое «окно» назначено 22 июля с 7:00 до 17:00, на период которого временно будет закрыт участок 2 пути. Движение организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Часть поездов проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из расписания.

На станции Латышская работы будут проводиться с 21:30 23 июля до 7:30 24 июля. В этот период будет приостанавливаться движение по 1 пути. Движение организуется по соседним путям в реверсивном режиме, что также отразится на расписании. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, 3 поезда выведены из расписания, 2 проследуют по укороченному маршруту.

На станции Лесной городок работы по замене двух стрелочных переводов запланированы на 26-27 июля, а также 2-3 августа в интервале с 21:50 до 7:50. На период работ будет временно приостанавливаться движение на участках 1 и 2 пути. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.

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