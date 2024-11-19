Расписание пригородных поездов четырех направлений изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского и Киевского направлений, в том числе МЦД-2 и МЦД-4, изменится в предстоящие выходные в связи с развитием инфраструктуры на станциях Царицыно и Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На станции Царицыно, где продолжается строительство подземного вестибюля, технологические «окна» назначены 23, 30 ноября с 2:00 до 2:00 25 ноября, 2 декабря, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В предстоящие выходные железнодорожники возведут шпунтовое ограждение для укрепления стен тоннеля, а в следующие — установят специальные инженерные конструкции для обеспечения безопасности движения во время строительства. На период работ будет временно приостанавливаться движение поездов по 2 пути, пропуск поездов организуется по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, ряд поездов МЦД-2 будет курсировать по укороченным маршрутам — из Нахабино до Курского вокзала, из Подольска до Царицыно и в обратном направлении, часть электричек выведены из графика.

На станции Железнодорожная, где ведется строительство северной части конкорса и третьей платформы, технологические «окна» назначены в интервале с 23:40 22 ноября до 24:40 24 ноября. На период работ у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть электричек проследует по укороченному маршруту, несколько поездов выведены из расписания. После реконструкции на станции появится самый большой на МЦД мост-конкорс площадью более 5 тыс. кв. метров, который свяжет Октябрьскую и Пролетарскую улицы и позволит пассажирам безопасно переходить железнодорожные пути и спускаться к платформам.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.