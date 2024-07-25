Расписание поездов на Шереметьевском направлении изменится 27–28 июля

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 27–28 июля будет изменен график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно: часть рейсов отменены. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

27 июля до 14:30 не будет движения аэроэкспрессов в/из аэропорта Шереметьево. Первый рейс отправится с Белорусского вокзала в аэропорт в 14:36, между первыми тремя рейсами будут увеличены интервалы. Из терминалов В, С аэропорта первый аэроэкспресс отправится в 14:44, из терминала D — в 15:25. Остальные рейсы 27 июля будут курсировать по стандартному графику.

28 июля между некоторыми рейсами в/из аэропорта Шереметьево будет увеличен интервал до 1 часа.

Во время паузы в движении поездов добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах компании от станции метро «Ховрино».

Экспресс-автобусы № 1195 отправляются каждые 8 минут и следуют до терминалов В и С по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Автобусы № 1195D курсируют каждые 15-20 минут до терминала D также по платной дороге без остановок. Время поездки — 20 минут. Приобрести билеты можно на сайте, в мобильном приложении или при посадке у водителя и билетного кассира.

Пассажирам необходимо ознакомиться с расписанием перед поездкой.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.