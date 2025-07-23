Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится 26–28 июля и 2–4 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится 26–28 июля и 2–4 августа в связи с работами по переключению 1 и 2 главных путей на новое местоположение на станции Москва-Пассажирская-Курская. Работы проводятся в рамках реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская — Карачарово. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Первое технологическое «окно» назначено 26 июля с 01:20 до 05:20 28 июля. В этот период железнодорожники уложат пути на стыковочных участках, а также бесстыковые рельсы на всем протяжении нового 1 главного пути, демонтируют 1100 метров старого пути. Ранее для этого было уложено 900 метров нового пути, а также 3 стрелочных перевода.

На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание внесены существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть электричек выведены из графика. Большая часть поездов МЦД-2 со стороны Нахабино будут курсировать до Курского вокзала, из Подольска — до Царицыно. Ряд электричек МЦД-2 станет следовать по маршруту из Подольска по 3 и 4 пути без остановок.

Работы по переключению 2 главного пути планируется провести 2–4 августа в те же часы.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.

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