Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 17 по 28 декабря

С 17 по 28 декабря для работ по модернизации инфраструктуры на участке Люберцы-1 — Быково будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В будни с 00:40 до 05:20 будут поочередно закрыты главные пути участка Люберцы-1 — Быково.

По станции Митьково выведены из расписания последние и первые поезда МЦД, сокращен режим работы. В сторону Зеленограда-Крюково последний поезд отправится в 1:02 вместо 1:12, первый — в 6:12 вместо 5:42. В сторону Ипподрома последние поезда отправятся в 00:33 вместо 1:03, первые — в 5:47 вместо 5:37.

На Казанском направлении с 00:00 и до 6:00 интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут, сокращен режим работы диаметральных поездов.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.