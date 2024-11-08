Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 9–11 ноября

С 2:00 9 ноября до 2:00 11 ноября для работ по переключению пути на участке от Рижского вокзала до станции Подмосковная и укладки стрелочных переводов на станции Царицыно будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На МЦД-2

В указанное время будет закрыт 1 главный путь (на Нахабино) от станции Дмитровская до Красный Балтиец и 2 главный путь на станции Царицыно (у деревянной временной платформы). Часть поездов МЦД-2 выведена из расписания. На участке от Курской до Стрешнево интервалы движения увеличены до 1 часа 20 мин.

На Рижском направлении

Интервалы движения на участке от Нахабино до Стрешнево увеличатся до 40 минут. Часть поездов со стороны Нахабино проследуют от/до Стрешнево, Трикотажной. На станциях Красный Балтиец, Гражданская, Дмитровская изменится схема посадки по платформам — поезда в обе стороны проследуют по пути на Подольск (путь на Нахабино будет закрыт).

На Курском направлении

В выходные дни интервал движения увеличен до 1 часа. Часть поездов проследует укороченным маршрутом только до станции Курская. Из-за работ на станции Царицыно утром с начала движения и до 7:30 часть поездов на Москву проследуют без остановки на станциях Покровское, Царицыно, Москворечье, Курьяново. Первый поезд на Москву от станции Царицыно отправится в 7:34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.