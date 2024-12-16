Расписание на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится в декабре

16-20, 23–28 декабря для работ по строительству станции Петровско-Разумовская и модернизации инфраструктуры на станции Фили будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ночи с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20 декабря будет закрыт 1 главный путь участка от Савеловского вокзала до Бескудниково и 1 путь станции Фили. Поезда от Бескудниково до Кунцевской проследуют по 2 пути (на Лобню).

В ночи с 23 на 24, с 24 на 25, с 25 на 26, с 26 на 27, с 27 на 28 декабря будет закрыт 2 главный путь участка от Савеловского вокзала до Бескудниково и 2 путь станции Фили. Поезда от станции Фили до Бескудниково проследуют по 1 пути (на Одинцово).

Работы пройдут в ночное время, в период наименьшего пассажиропотока.

Во время окна поезда будут следовать на участках по одному пути в реверсивном режиме с изменением путей пропуска поездов и пути посадки/высадки пассажиров.

На Савеловском направлении после 19:00 частично увеличен интервал до 10-15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 30 минут, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы увеличены до 10-15 минут, после 22:00 — до 30 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7 утра интервалы движения частично увеличены до 15-30 минут.

У некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска, часть поездов в период закрытия проследует без остановки на станциях Беговая, Тестовская.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.