Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменят 9–11 августа

9–11 августа для работ реконструкции станции Тестовская и строительству путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

9–10 августа с 23:00 до 11:00 по станции Фили будет закрыт 2 главный путь из Москвы, поезда от Савеловского вокзала до Филей проследуют по 1 пути на Одинцово. 10–11 августа будет закрыт 1 путь, поезда от Савеловского вокзала до Кунцевской следуют по 2 пути на Лобню.

На Белорусском направлении после 19:00 интервал движения увеличится до 15 минут, после 22:00 — до 1 часа, до 10:30 в субботу и воскресенье — до 30-40 минут. Часть поездов дальнего пригорода Белорусского направления выведена из расписания. Некоторые электропоезда со стороны Одинцово проследуют от/до станции Фили, Белорусского вокзала.

На Савеловском направлении интервал движения частично увеличится до 20 минут. Часть поездов проследует от/до Савеловского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.