Ради безопасности: названа дата «охоты» на пьяных водителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге дорожные полицейские с 27 по 29 сентября проведут рейд по поиску нетрезвых водителей, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу местного главка МВД.

«Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

Совершившее указанное нарушение лицо подвергнется лишению прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения за него предусмотрена уже уголовная ответственность.

Ранее полицейские провели профилактический рейд в цыганском таборе в деревне Верхние Осельки Ленинградской области. Правоохранители нагрянули к представителями кочевого народа из-за того, что один из местных мужчин продал пенсионерам подушки и одеяла почти за 100 000 рублей.