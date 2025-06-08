Работу аэропортов Внуково и Домодедово ограничили

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В аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера была принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения на полеты ввели на фоне атаки БПЛА на Москву.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за утро воскресенья сбили несколько дронов, летевших на Москву. Сейчас известно о девяти ликвидированных БПЛА.