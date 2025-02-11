Путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе в Москве построят в 2026 году

Работы по строительству путепровода через основной ход Северо-Западной хорды (СЗХ) в сторону Рублевского шоссе в столице планируется завершить в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

С помощью этого объекта будет открыт выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход трассы.

Путепровод и новый мост через Москву-реку в створе Новозаводской улицы помогут сделать еще один выезд на хорду и новый маршрут до района Филевский парк, к Национальному космическому центру и площадке «Хруничева» особой экономической зоны «Технополис Москва».

Мневниковская пойма является одним из крупнейших центров развития в мегаполисе. На этой территории планируется построить порядка 3 млн кв. м недвижимости, большой спорткластер и создать масштабную транспортную инфраструктуру.

Также толичные власти планируют реконструировать набережные Москвы-реки общей длиной около 7 км. В целом там появится 17 км новых дорог.