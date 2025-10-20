сегодня в 04:48

Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за инцидента с самолетом

Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет рейсы из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково из-за неисправности стойки шасси. Борт благополучно приземлился в 03:40, но в ходе посадки выкатился за пределы ВПП. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково.

Отмечается, что самолет кружит над городом и вырабатывает топливо. По предварительной информации, у борта не убираются стойки шасси после взлета.