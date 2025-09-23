Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник и вторник в столичном аэропорту Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте держит на контроле соблюдение прав пассажиров.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания, в котором произошел сбой в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево. На фоне атак беспилотников ВСУ в терминале у стоек авиакомпании собрались толпы людей, часть пассажиров спит на полу.

