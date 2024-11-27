Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» состоялась в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на железнодорожной станции Расторгуево сотрудниками администрации Ленинского городского округа совместно с представителями линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и Центральной пригородной пассажирской компанией была проведена профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». В рамках акции пассажирам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Хотел бы обратиться к жителям Ленинского городского округа, чтобы они, прежде чем пойти на нарушение, задумались о своей жизни. Ежегодно множество людей становятся жертвами неосторожности. Если быть внимательнее и соблюдать основные правила, то мы сможем предотвратить трагические случаи», — приводятся в сообщении слова начальника отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадия Витринского.

В пресс-службе рассказали, что в ходе рейда сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с пассажирами и раздали им памятные листовки. Профилактические мероприятия в Ленинском городском округе проводятся на регулярной основе в целях информирования граждан и снижения рисков трагических случаев.

«В случае выявления граждан, которые попадают на платформу несанкционированным образом, они привлекаются к административной ответственности и доставляются на Павелецкий вокзал для оформления штрафа», — добавил заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1 000 метров. Всем участникам профилактической акции сотрудники полиции раздали листовки с основными правилами безопасности на железнодорожных путях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.