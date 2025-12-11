Продажи люксовых авто подскочили в РФ в ноябре в 1,5 раза

По итогам прошлого месяца в РФ продали 65 новых машин сегмента Luxury, что на 51% больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает «Автостат» .

В стране рынок новых люксовых машин повышается с апреля, т. е. рост наблюдается восемь месяцев подряд.

Самым популярным люксовым брендом авто в ноябре стал Bentley, было куплено 20 штук. Следом идет Lamborghini (18). В топ-3 также Rolls-Royce (14). Кроме того, в прошлом месяце в России купили 7 новых Ferrari, по 3 — Aston Martin и Maserati.

В модельном рейтинге на конец осени первое место у Lamborghini Urus (17 авто). До этого лидером был Rolls-Royce Cullinan, он опустился на вторую строчку (10 штук). Второе место с ним разделил Bentley Continental GT (10).

Всего за 11 месяцев 2025 года в РФ было реализовано 638 новых люксовых автомобилей. что на 28% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

