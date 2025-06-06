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Продажа билетов снова доступна на сайте и в приложении РЖД после DDoS-атаки

На сайте и в мобильном приложении компании «Российские железные дороги» снова доступна возможность покупки билетов после DDoS-атаки, сообщает РИА Новости .

Также в компании предупредили, что пока при покупке могут возникнуть затруднения. Это происходит на фоне продолжающейся DDoS-атаки.

Ранее хакеры атаковали сайт и мобильное приложение государственной компании. Специалисты РЖД заявляли, что стараются восстановить работу как можно быстрее.

До этого зарубежные хакеры атаковали сервисы Федеральной налоговой службы. Именно из-за этого и произошел сбой в работе портала ФНС.