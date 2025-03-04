«Повисают в вакууме»: эксперт раскритиковал идею об ОСАГО для электросамокатов

сегодня в 17:15

Автоэксперт Шапарин: в РФ невозможно ввести ОСАГО для электросамокатов

Автоэксперт Антон Шапарин считает, что введение ОСАГО для электросамокатов в России не представляется возможным, пока не будет производиться регистрация этих транспортных средств, сообщает Инфо24 .

С предложением о введении полисов ОСАГО для электросамокатов выступил первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Артем Шейкин.

Как указал Шапарин, прежде чем вводить страховые полисы, сначала необходимо создать в стране систему регистрации электросамокатов.

«Все инициативы о страховке, о регулировании и так далее должны начинаться только после того, как мы приведем систему работы и эксплуатации электросамокатов в какую-то норму», — отметил автоэксперт.

Пока же, по его словам, подобные инициативы «повисают в абсолютном вакууме».

Через несколько лет Минтранс может представить систему регулирования использования частных электросамокатов, добавил он.