Порог терпения пользователей такси при поиске машины сократился до 25 секунд
Порог терпения пользователей «Яндекс Такси» при поиске машины сократился до 25 секунд, сообщил руководитель продукта сервиса Евгений Малахов, передает 360.ru.
После этой отметки клиенты начинают отменять заказ, рассказал Малахов в подкасте «Джентльмены предпочитают» на платформах 360.ru.
«Мы считали: 30 секунд — уже люди говорят, что это очень долго. Потом оно перешло на 27, буквально пару недель назад — на 25 секунд», — сказал он.
По словам Малахова, сервис запустил таймер предсказания поиска. Приложение заранее сообщает, через сколько минут найдется машина, и предлагает расширить список тарифов для ускорения подбора.
При массовом спросе, например после крупных концертов, система показывает место пользователя в очереди на машину.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.