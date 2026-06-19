Порог терпения пользователей такси при поиске машины сократился до 25 секунд

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Известный сервис такси начал показывать прогноз поиска машины и место в очереди

Порог терпения пользователей «Яндекс Такси» при поиске машины сократился до 25 секунд, сообщил руководитель продукта сервиса Евгений Малахов, передает 360.ru .

После этой отметки клиенты начинают отменять заказ, рассказал Малахов в подкасте «Джентльмены предпочитают» на платформах 360.ru.

«Мы считали: 30 секунд — уже люди говорят, что это очень долго. Потом оно перешло на 27, буквально пару недель назад — на 25 секунд», — сказал он.

По словам Малахова, сервис запустил таймер предсказания поиска. Приложение заранее сообщает, через сколько минут найдется машина, и предлагает расширить список тарифов для ускорения подбора.

При массовом спросе, например после крупных концертов, система показывает место пользователя в очереди на машину.

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