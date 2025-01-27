Порядка 80 тыс человек посетили исторические площадки МЖД в 2024 году

В 2024 году музей Московской железной дороги, «Паровозное депо «Подмосковная» и музей Московской окружной железной дороги, расположенные в столице, посетили 79 795 человек, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Традиционно наибольший интерес у посетителей вызывает историческая площадка «Паровозное депо «Подмосковная», где музейные экспонаты соседствуют с действующим депо по ремонту и эксплуатации паровозов. Экспозиция расположена в сохранившихся до наших времен деревянных строениях XIX века и на прилегающей территории. В 2024 году с ней познакомились 31 371 экскурсант.

Кроме того, в 2024-м на исторических площадках МЖД было проведено 172 различных мероприятия, что вызывало интерес у москвичей и гостей столицы. Среди самых заметных из них — двухдневный арт-тур «Колесо истории» и выставка железнодорожной и автомобильной ретротехники «Машиностроение: взгляд в историю».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.