Порядка 80% работ выполнено по ямочному ремонту асфальта во дворах Подмосковья

С начала летнего сезона в Московской области продолжается масштабное обновление асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Работы проводятся в рамках планового ремонта, целью которого является улучшение инфраструктуры городских округов и обеспечение комфортных условий для автовладельцев и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Сейчас в регионе уже отремонтировано более 423 тыс. квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, также устранено более 2 тыс. ям. Это составляет 74% от общего плана по восстановлению асфальтового покрытия. В ближайшее время планируем полностью завершить ремонтные работы», — рассказал заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На данный момент работы по обновлению асфальтового покрытия завершены в 14 городских округах Подмосковья, среди которых: Серебряные Пруды, Егорьевск, Шаховская, Лыткарино, Химки, Чехов и Наро-Фоминский округ.

Еще 2 муниципалитета находятся на финишной прямой: Люберцы и Лосино-Петровский.

Всего за сезон в Подмосковье планируется восстановить 575 418 квадратных метров асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах в 33 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.