Порядка 28 км дорог отремонтировали в Красногорске в 2024 году

С начала года в городском округе Красногорск силами подрядных организаций и администрацией муниципалитета было отремонтировано 28 км дорог — это 35 участков на площади 217 583 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отдельная благодарность нашим жителям за инициативы и подсказки, которые являются точкой отсчета для тех перемен, которые реализуются в сфере дорог. И сейчас совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры в стадии утверждения — программа ремонта дорог на 2025 год», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Также за 2024 год дорожными службами было устранено 10 993 дорожных дефекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.