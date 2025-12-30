Попытка подогреть спрос: автоэксперт о снижении цен на LADA Aura и Largus

Снижение цен на модели LADA Aura и Lada Largus связано с их разным положением на рынке, корректировкой изначальной стоимости и попыткой подогреть спрос, сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Изменение ценовой политики по этим моделям, на мой взгляд, связано прежде всего с их положением на рынке. LADA Aura действительно не является массово востребованной моделью среди частных покупателей. В основном ее приобретают либо для госструктур, либо под корпоративные нужды. Говорить о полноценной рыночной конкуренции здесь пока сложно», — отметил Баканов.

По его оценке, даже таксисты не слишком активно переходят на эту модель, пока сохраняется возможность работать на старых автомобилях по действующим лицензиям.

«Соответственно, продукт приходится дополнительно продвигать. При этом нельзя не признать, что изначально цена была завышена. Фактически покупатель получает удлиненную „Весту“, но платит за нее сумму, которая не всегда выглядит оправданной. Поэтому удешевление — это логичный шаг. Цена постепенно приходит в соответствие с рыночной реальностью и становится более обоснованной», — отметил автоэксперт.

Баканов указал на то, что с LADA Largus ситуация несколько иная. Эта модель изначально пользовалась устойчивым спросом, и ее перезапуска действительно ждали.

«Снижение цены, вероятно, связано либо с тем, что удалось наладить поставки комплектующих, либо с их частичной локализацией, где раньше могли возникать сложности. Возможно, производство просто вышло на более стабильные объемы. В любом случае такие шаги позволяют дополнительно подстегнуть спрос, и „АвтоВАЗ“ этим пользуется», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» скорректирует цены на модельный ряд LADA с января 2026 года. Средняя индексация составит 0,5%. Также значительно снизятся цены на универсал Largus и седан Aura.

