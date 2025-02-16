Поляки отпустили самолет Египет-Калининград из аэропорта в Познани

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Росавиация: самолет с россиянами вылетел из польского аэропорта в Калининград

Самолет Airbus A321, принадлежащий перевозчику из Египта AlMasria Universal Airlines, в 11:55 покинул аэропорт Познань в Польше. Он направляется на посадку в воздушную гавань Храброво в Калининграде, сообщает пресс-служба Росавиации .

Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Россию, был вынужден сесть в Польше. Причина заключалась в плохих метеоусловиях в Калининградской области.

До этого сообщалось, что самолет с россиянами пробыл в Польше более 10 часов. В Познани отказывались выпускать транспортное средство.

В самолете летели 236 пассажиров. Среди туристов были, в том числе беременные женщины и дети.