Пока везут из КНР и Киргизии: ввоз машин в РФ по параллельному импорту рухнул

За 8 месяцев 2025 года по схемам альтернативного импорта на отечественный авторынок попало 70,8 тыс. машин, что на 40% меньше, чем в январе–августе прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он напомнил, что альтернативный импорт массово появился в РФ в 2022 году, когда из страны ушли глобальные автобренды. Расцвет пришелся на 2023 год, когда ввезли 225,5 тыс. новых легковых автомобилей. А в 2024 году объем уменьшился на 20%, до 181,2 тыс. машин.

В основном в страну авто поступают из Китая (41,2%). Затем идут Киргизия (26,4%) и Беларусь (13,3%). Еще в топ-5 входят Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%).

Единственное направление, по которому поступление машин повысилось, — Южная Корея (плюс 165%). Больше всего снизилось по объему киргизское направление (минус 67%). Растаможка в большинстве случаев проводится на физлица.

Самой популярной маркой параллельного автоимпорта является Toyota, на этот бренд приходится почти каждый пятый автомобиль (18,1%). В топ-5 самых популярных входят BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

