Поиск и выбор автомобилей упростили для россиян

Онлайн-инструменты для поиска автомобиля становятся все более популярными среди автолюбителей. По данным платформы, в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск машины онлайн, а 66% тех, кто уже совершил покупку, нашли автомобиль в интернете. Почти три четверти респондентов (71%) выбирают автомобиль среди конкретных марок, а чуть более половины (57%) указывают желаемую модель, рассказали в пресс-службе «Авито Авто». Каждый пятый покупатель (21%) ограничивается определенным поколением автомобиля.

Платформа запустила новый инструмент, который значительно упрощает поиск и выбор автомобиля. Теперь пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон в «Мультикарточке» модели, что избавляет от необходимости просматривать десятки объявлений.

«Наша цель — сделать поиск и покупку автомобиля максимально удобными. На Авито Авто размещено более миллиона предложений, и запуск „Мультикарточки“ помогает покупателям быстрее найти нужную машину. Для продавцов это также плюс: их объявления становятся более заметными и релевантными для потенциальных клиентов», — отметила Елизавета Алексеенко, директор по продукту «Авто» в «Авито». Новый формат поиска доступен на всех мобильных устройствах для всех категорий автомобилей, включая новые и с пробегом.