Поездки в автобусах дальнего следования стали выгоднее до конца года

При покупке билетов через Систему быстрых платежей (СБП) пассажиры могут получить кешбэк 10%. Предложение действует до 31 декабря текущего года.

Купить билеты с выгодой можно на всех направлениях в кассах пяти столичных автовокзалов — Северные ворота, Южные ворота, Саларьево, Красногвардейский и Центральный, а также в кассах продаж на станциях метро Павелецкая, Саларьево и Зябликово. Для получения кешбэка важно заранее проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Кешбэк можно получать с каждой поездки в случае оплаты билета через кассы. Для этого кассиру нужно сообщить о желании использовать СБП после чего на терминале появится QR-код, который можно отсканировать камерой телефона, через приложение СБПэй или используя мобильное приложение банка. После подтверждения платежа часть стоимости билета вернется пассажиру на банковский счет в течение одной минуты. Максимальная сумма кешбэка при этом на каждого участника равняется 1 тыс. рублей за месяц акции.

Мобильное приложение СБПэй доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. Перед покупкой билета в платёжном сервисе нужно привязать свой банковский счёт.

«Пассажиры столичных автовокзалов стали чаще оплачивать билеты на автобусы через Систему быстрых платежей. За 1,5 месяца действия нашего предложения с кешбэком выгода пассажиров составила более 70 млн рублей. До конца действия акции еще больше людей смогут оценить преимущества оплаты билетов удобным и выгодным способом», — поделилась пресс-служба АО «НСПК».

Также с выгодой купить билет можно на порталах «Яндекс.Путешествия» и «Туту.ру», в мобильных приложениях «Туту.ру» и «Билеты на автобус», а еще на портале Новосибирского автовокзала и в кассах автовокзала «Новосибирск».

С полными правилами акции можно ознакомиться на портале vamprivet.ru.

Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Реклама. АО «НСПК. ИНН 7706812159