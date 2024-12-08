Подземный паркинг на 1096 машино-мест оборудуют в округе Подмосковья в 2025 г

В Реутове ведется строительство подземного паркинга в микрорайоне 10А. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Реализация этого проекта позволит не только решить проблему парковки в микрорайоне, но и создаст комфортные условия для жителей.

Строительные работы на объекте идут полным ходом. Сейчас специалисты занимаются прокладкой линий электрики, налаживают систему вентиляции, обустраивают кровлю и фасад, устанавливают двери и окна. Еще выполняются работы по стяжке в помещениях.

Несколько лет назад застройщик ООО «ЭкспертСтрой» обанкротился, вследствие чего строительство подземного паркинга приостановили. На торгах по банкротству недостроенный объект приобрел специализированный застройщик «ПСК НПО машиностроения».

Подземный паркинг, рассчитанный на 1096 машино-мест, планируют ввести в эксплуатацию в конце 2025 года. В нем также разместятся более 800 внеквартирных кладовых. Рядом с объектом, на территории жилого комплекса «Новокосино-2», также появится современная детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.