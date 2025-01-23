Подмосковным УФАС выявлены признаки сговора на торгах

Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Управлением в отношении ООО «Энергогарант», ООО «Аспект» и ООО «Лидер СК» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд Администрации городского округа Коломна, МКУ «СЕЗ городского округа Коломна», МБУ «Коломенское Благоустройство».

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 388 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «Энергогарант», ООО «Аспект» и ООО «Лидер СК» заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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