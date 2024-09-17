Подмосковным школьникам напомнили о правилах безопасности на ж/д транспорте

В преддверии начала учебного года сотрудники АО «МТ ППК» рассказали ребятам и их родителям, что железная дорога является предметом опасности. При этом вручали буклет — памятку «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте!». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Во время акции ребятам объясняли основные правила поведения на железнодорожной инфраструктуре, что нужно переходить железнодорожные пути только по пешеходным переходам, мостам и тоннелям; обязательно нужно убедиться, что в зоне видимости нет движущегося поезда; не нужно использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути; не стоит проникать на пассажирскую платформу и железнодорожные пути в неустановленном месте; нельзя подниматься на крыши вагонов поездов и многое другое.

АО «Московско-Тверская ППК» проводит подобные профилактические акции регулярно с целью напомнить детям и их родителям о правилах безопасности на железной дороге. Помимо этого, на станциях и в поездах размещены информационные плакаты с описанием простых мер предосторожности. Все это помогает предотвращать возможные несчастные случаи на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.