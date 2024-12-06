сегодня в 17:00

Подмосковных водителей проверили на наличие долгов по штрафам

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов провели профилактическое мероприятие «Должник» в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие было направлено на выявление нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Госавтоинспекторы останавливали водителей транспортных средств и проверяли по базе данных задолженности за нарушения правил дорожного поведения. Автолюбителям напоминали об ответственности за нарушение ПДД, в частности, за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Всем участникам профилактической акции были вручены тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.