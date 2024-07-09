Подмосковные учащиеся совершили 283 тыс поездок по карте «Мир» с льготами «Стрелки»

Школьники и студенты Московской области при оплате проезда могут пользоваться банковской картой национальной платежной системы «Мир», при этом используя скидки ученической «Стрелки». С начала года было зафиксировано 283 тыс. поездок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В этом году больше всего поездок, оплаченных с помощью карты «Мир» с льготами «Стрелки», совершено в Балашихе — свыше 18,7 тыс. раз.

А самыми популярными маршрутами за данный период стали: № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — завод ЖБИ — ул. Спирина» в Коломне — порядка 3 тыс., № 4 «ул. Спирина — завод ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина» в Коломне — более 2, 6 тыс. поездок и № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» в Королеве — более 2, 4 тыс. поездок.

Чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

Если у ребенка уже есть действующая карта «Стрелка» учащегося ее баланс можно перенести на банковскую карту через личный кабинет на сайте: strelkacard.ru, а также вернуть залоговую стоимость старой транспортной карты в размере 80 рублей, в случае отсутствия на ней потертостей и повреждений.

Помимо удобства в использовании одной карты, родители также могут отслеживать счета ребенка в мобильном приложении банка, не забывая вовремя пополнять баланс карты. Экономия на проезде по «Стрелке» учащегося в месяц за первые 35 поездок составляет 50%, с 36-й поездки — до 99% от тарифа.

В случае отсутствия действующей банковской карты «Мир», ее можно получить в любом банке самостоятельно подросткам, достигшим 14-летнего возраста, или взрослым для детей в возрасте от шести лет. Далее карту необходимо активировать на региональном портале госуслуг. Процедура активации займет не более 10 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежедневно региональные автобусы перевозят около 2 млн пассажиров.