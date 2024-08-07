Подмосковное УФАС повторно оштрафовало ООО «Автобилборд» за нарушение закона

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Автобилборд» на сумму 11 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы электронных сигарет на борту транспортного средства.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Автобилборд» к административной ответственности.

Ранее должностное лицо ООО «Автобилборд» уже получало штраф за рекламу табачной продукции на борту транспортного средства. Тогда размер штрафа составил 10 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.