Около трети россиян признались в перевозке запрещенных предметов в багаже

Около 31% российских путешественников хотя бы однажды перевозили в своем багаже запрещенные предметы. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования сервиса сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении РИАМО.

Исследование показало, что чаще всего пассажиры нарушают правила, провозя сверх нормы продукты питания и напитки — это делали 15% опрошенных. Реже в багаже оказывались недопустимые объемы косметики и жидкостей (6%), лекарственные препараты без необходимых рецептов (5%), а также острые и колющие предметы (3%). Примерно 2% респондентов признались, что перевозили крупные денежные суммы или ценности без декларирования.

Каждый десятый турист сталкивался с ограничениями, связанными с законами конкретных стран, например, с запретом на вывоз определенных сувениров из Таиланда. Остальные участники опроса утверждают, что всегда соблюдали правила перевозки багажа при пересечении границ.

Большинство путешественников отметили, что не сталкиваются с серьезными последствиями при обнаружении запрещенных вещей. Лишь в небольшой части случаев применяются строгие меры: изъятие предметов (12%) или штрафы (4%).

Сотрудники аэропортов обычно проявляют лояльность: каждому третьему пассажиру предлагают задекларировать товар, четверть нарушителей могут просто переупаковать вещи, а 15% отделываются устным предупреждением.

Примечательно, что в 14% случаев нарушения и вовсе остаются без внимания — персонал либо не замечает запрещенные предметы, либо сознательно игнорирует их наличие.

«Таможенные правила разных стран существенно отличаются, и их нарушение может грозить серьезными проблемами. В Австралии, США и Новой Зеландии, например, под строгим запретом находятся любые продукты животного и растительного происхождения — от фруктов до семян. Вывоз антиквариата и кораллов из Таиланда или Египта требует специальных разрешений, а для провоза лекарств в Японию, ОАЭ и Сингапур обязателен рецепт. Статистика показывает, что большинство нарушений (свыше 70%) связаны именно с провозом пищевых продуктов, что приводит к конфискации, крупным штрафам (до 300% стоимости изъятого) и даже уголовным делам. Чтобы избежать неприятностей, перед поездкой стоит внимательно изучить требования таможенной службы страны назначения — это сэкономит время, деньги и нервы», — поделились в пресс-службе сервиса по поиску и покупке авиа- и жд-билетов.