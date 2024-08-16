Почти 900 км покрытия отремонтировали на дорогах Подмосковья

В рамках ремонтного сезона дорожные службы Московской области отремонтировали почти 900 км покрытия на региональных и муниципальных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты Мосавтодора обновили более 480 км покрытия.

«Дорожники завершили ремонт 164 участков региональных дорог, на муниципальной сети обновили покрытие порядка 670 дорог в городах и малых населенных пунктах. Проезд к домам, образовательным, медицинским учреждениям, объектам инфраструктуры, а также паркам, музеям и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее. Ремонтные работы продолжаются на 53 участках длиной более 147 км на региональной сети и на 98 участках длиной свыше 52 км на муниципальной дорожной сети», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На текущий момент ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полностью завершен в 18 городских округах. Например, в Серпухове обновили более 11 км покрытия на 6 участках дорог, в Воскресенске — 21 км покрытия на 6 участках, в Егорьевске — более 11 км покрытия на 2 участках, в Ступине — более 6 км покрытия на 4 участках, а в Наро-Фоминском округе отремонтировали 3 дороги длиной 6,5 км.

Также покрытие заменили на ул. Чехова в Лосино-Петровском, на участке Носовихинского шоссе в Электростали, на Окружном и Введенском проездах во Фрязине, на ул. Первомайской в Щелкове, на участке Каширского шоссе в Домодедове и других участках региональных дорог.

На муниципальной сети наибольшее число дорог отремонтировали в 5 округах: в Коломне обновили 21 км покрытия на 41 дороге, в Серебряных Прудах — 9 км покрытия на 40 дорогах, в Шаховской — 8 км покрытия на 39 дорогах, в Богородском — 19 км покрытия на 38 дорогах и в Раменском — 17 км на 36 дорогах. В настоящий момент ремонт в данных муниципалитетах продолжается.

К осени в рамках ремонтного сезона в Московской области обновят больше 1,1 тыс. км покрытия больше чем на 1 тыс. участков дорог, 350 км из них — по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.