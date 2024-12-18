Почти 50 новых специалистов пришли работать в «Мострансавто» в Егорьевске

7 автослесарей и 40 водителей пополнили штат сотрудников местной производственной базы «Мострансавто». Таким образом в Егорьевске решают проблему с невыполнением рейсов по причине нехватки водителей или поломок подвижного состава, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале работы новые сотрудники получают по 50 тыс. рублей. Приступив к работе и освоив все тонкости, водитель ежемесячно выходит на доход порядка 120 тыс. рублей в месяц, слесарь получает около 75 тысяч рублей в месяц.

«Для водителей предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников», — отмечается в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

Водители автобусов имеют право на увеличенный отпуск до 42 календарных дней в год. Также их обеспечивают бесплатной форменной одеждой и путевками для отдыха детей в оздоровительных лагерях.

Кроме того, в «Мострансавто» действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. Стать ее участником могут мужчины и женщины старше 21 года, имеющие водительское удостоверение категорий B или C.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.