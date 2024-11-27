Почти 360 нелегальных такси выявили рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово

С начала года сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами выявили порядка 360 нелегальных перевозчиков, незаконно осуществляющих свою деятельность на подъездных дорогах к аэропортам Шереметьево и Домодедово и на внутренних территориях аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сотрудники УРАТК проводят регулярные рейды на территории аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков легковых такси. Мы увеличиваем число рейдов в период высокого пассажиропотока: сезон отпусков, праздничные дни. В ходе мероприятий было проверено порядка 4,7 тыс. автомобилей, из них выявлено 360 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлено порядка 1,8 тыс. административных материалов, транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки», — рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

На территории Шереметьево выявлено свыше 130 нарушителей в сфере таксомоторных перевозок, в отношении которых составлено более 700 административных материалов. Наибольшее число нарушений было зафиксировано в январе, июле и октябре.

В аэропорту Домодедово выявили порядка 230 нелегальных перевозчиков такси и составили 1,1 тыс. административных материалов. Больше всего нарушений фиксировалось в январе, феврале и октябре.

Пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.