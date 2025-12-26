Почти 250 самолетов застряли в Москве из-за метели
Фото - © скриншот
Около 250 воздушных судов застряли в снежном плену в Москве. Они не смогли вовремя покинуть аэропорты в связи с непогодой, сообщает Baza.
Прошлой ночью вылеты в Москве периодически откладывали. В связи со снегопадами сотрудникам аэропортов приходилось чистить взлетные полосы.
Проводилась обработка против льда. Она тормозила отправку рейсов.
В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Сильные снегопады будут идти еще не менее трех дней.
По состоянию на утро 26 декабря в аэропорту Домодедово нет задержек.
На опубликованной записи показано, как несколько машин спецтехники ездит по взлетным полосам воздушной гавани. Они чистят снег.
