сегодня в 09:00

Почти 250 самолетов застряли в Москве из-за метели

Около 250 воздушных судов застряли в снежном плену в Москве. Они не смогли вовремя покинуть аэропорты в связи с непогодой, сообщает Baza .

Прошлой ночью вылеты в Москве периодически откладывали. В связи со снегопадами сотрудникам аэропортов приходилось чистить взлетные полосы.

Проводилась обработка против льда. Она тормозила отправку рейсов.

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Сильные снегопады будут идти еще не менее трех дней.

По состоянию на утро 26 декабря в аэропорту Домодедово нет задержек.

На опубликованной записи показано, как несколько машин спецтехники ездит по взлетным полосам воздушной гавани. Они чистят снег.

