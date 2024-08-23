Победитель конкурсов профмастерства претендует на звание лучшего водителя Мострансавто

Осенью в Подмосковье пройдет конкурс «Лучший водитель АО «Мострансавто»-2024». Минтранс Подмосковья и «Мострансавто» представляют список участников соревнований. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Один из самых опытных конкурсантов, неоднократный победитель конкурсов профмастерства, продолжатель семейной династии «Мострансавто» — Михаил Волков, водитель из МАП № 12 г. Ногинск.

Стаж работы в «Мострансавто» — 11 лет, начинал автоэлектриком. Получив права категории D, уже 9 лет за рулем автобуса. Выходит на линии, как и его отец, Игорь Викторович, который работает в компании 28 лет.

В 2021 году Михаил занял 1 место в конкурсе среди водителей до 27 лет и 2 место в общем зачете. Он — мастер скоростного маневрирования.

«Хочу снова проверить свои профессиональные навыки среди лучших, качественно изменить свой же результат. Готовясь к соревнованиям, повторяю ПДД, практикуюсь на площадке. Мой постоянный девиз: „Рулим к победе!“. И еще у меня появилась заветная мечта, которая требует финансов. Вот, если выиграю, смогу ее осуществить!..», — сказал Волков.

Михаил трудится на маршруте № 33 «Павловский Посад — д. Власово».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.