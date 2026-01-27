По Крымскому мосту временно перекрыто движение

сегодня в 02:50

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность введения новых ограничений на проезд по Крымскому мосту.

Как заявил начальник республиканского управления Госавтоинспекции Анатолий Борисенко, под ограничение могут попасть автомобили массой более 1,5 тонн. По словам чиновника, эта мера направлена на разгрузку путепровода и оптимизацию транспортного потока.

