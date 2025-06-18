Пилоты в России жалуются на сбои в работе системы предупреждения столкновения

Согласно жалобам пилотов, на территории России стала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). По их словам, наиболее часто эта проблема возникает в Санкт-Петербурге, сообщает «Осторожно, новости» .

Ложное срабатывание TCAS начали фиксировать в конце мая. Система сигнализирует пилотам о возможной угрозе столкновения и якобы наличии рядом другого борта в режиме Traffic Advisory. Теперь она срабатывает в режиме Resolution Advisory, предупреждая об угрозе столкновения. Пилоту в таком случае надо экстренно набрать высоту или снизиться. При этом данные метки не отображаются на мониторах у диспетчеров.

Как рассказали пилоты, наиболее часто с такой проблемой приходится сталкиваться в петербургском аэропорту Пулково и при взлете, и при посадке. При этом число подобных сбоев подскочило перед Петербургским международным экономическим форумом: вероятно все дело в «глушилках».

Один из пилотов подтвердил, что такое бывало и раньше, но теперь проблема стала массовой из-за заглушенных данных GPS и введения режима «Ковер».

«Безусловно это усыпляет бдительность, когда игнорируешь. Раньше всегда надо было реагировать на оповещения TCAS, а теперь сначала смотреть», — сказал он.

Экс-пилот Юрий Яшин отметил, что TCAS действительно стала чаще «сходить с ума», а в таких условиях труднее отличить ложную угрозу от реальной.