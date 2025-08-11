Пилоты в России зарабатывают в 2-3 раза меньше, чем в странах Азии и на востоке

Пилоты в странах Азии и Ближнкго востока зарабатывают в 2-3 больше, чем в РФ

Пилот со стажем более 10 лет Павел рассказал, что командиры воздушных судов (КВС) в России зарабатывают гораздо меньше, чем зарубежные пилоты и пилоты в странах Азии и Ближнего востока, сообщает Постньюс .

«Капитан получает в среднем 450 тыс. руб., а в высокий сезон — до 600. Это в 2–3 раза меньше, чем в странах Азии и Ближнего Востока. Именно туда чаще всего хотят уйти наши пилоты», — заявил Павел.

При этом, заслуженный пилот РФ, летчик-испытатель Вадим Базыкин рассказал о том, что срок обучения у российских пилотов составляет минимум 8 лет, из них 5 лет в вузе и переподготовка, которая стоит больших денег и нужна, чтобы летчик мог занять место в КВС.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что за границей на подготовку пилота уходит от полутора до трех лет, так как теоретические знания сводят к минимуму, делая упор на практические занятия.