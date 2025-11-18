Пилотный запуск системы биометрической идентификации запустят в России

Посадка в поезда по биометрии станет доступна в России с 2026 года

С 2026 года российские пассажиры смогут воспользоваться инновационным способом посадки в поезда с помощью биометрических данных.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе РФ, в настоящее время технология проходит активную обкатку на тестовой группе добровольцев.

Для использования нового сервиса потребуется заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку персональных данных. Важно отметить, что биометрическая идентификация станет альтернативой, а не заменой традиционной процедуре — пассажиры сохранят право выбора между предъявлением паспорта и использованием биометрии.

В министерстве подчеркнули, что после успешного пилотного запуска на ограниченных маршрутах и оценки результатов последует масштабирование системы на всю железнодорожную сеть страны.