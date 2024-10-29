Пилотные платные парковки появятся в 4 городах Подмосковья с 1 ноября

Платные парковочные зоны в первую очередь появятся у Дома правительства Подмосковья и областного суда в г. Красногорске. Также их введут в Королеве на ул. Железнодорожной, в Реутове на улицах Ленина, Ашхабадской и Дзержинского.

Появится платная парковка и в Видном — на ул. Заводской, Советском проезде и от ул. Советской до Сбербанка. Все места были согласованы с депутатами городских округов.

Парковка будет стоить 40 или 50 рублей в час. Цена будет зависеть от близости к ж/д станции или платформе. Как отметили в ведомстве, мера направлена на ликвидацию хаотичной парковки транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц.

Полученные с платных парковок средства направят в бюджет администраций городских округов. На них будут проводить работы по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.