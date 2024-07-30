Пешеходный переход к подмосковной школе оборудуют светофором

Завершаются работы по ремонту мостового ограждения на подъезде к военному городку Клин-5 и благоустройству прилегающей территории. Сегодня утром глава городского округа Клин Алена Сокольская проверила ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящий момент уже установлено новое мостовое ограждение, проложены новые тротуары, ведущие до дороги в школу. Сделаны искусственные дорожные неровности. Сегодня утром рабочие городского хозяйства монтировали ограждение дорожной части. На пешеходном переходе здесь установят светофорный объект.

Как рассказал директор МБУ «Клинское городское хозяйство» Григорий Рыжичкин, это будет светофор, имеющий один сигнал желтого цвета, постоянно работающий в режиме мигания. Цель данного светофорного объекта — заблаговременно проинформировать водителей, что рядом находится пешеходный переход. Этот, в частности, ведет к школе № 8 г. Клин, в которой учатся несколько тысяч школьников. До конца текущей недели светофор установят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.