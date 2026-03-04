Первый вывозной рейс S7 из Дубая в Новосибирск вылетел с полной загрузкой

Первый вывозной рейс S7 5786 Дубай — Новосибирск вылетел в с полной загрузкой, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево — 19.10 по новосибирскому времени.

Отмечается, что полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.