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Первый полет китайского истребителя 6 поколения попал на видео

В соцсетях КНР публикуют фотографии и видео, на которых, предположительно, зафиксировали первый полет прототипа истребителя шестого поколения. Это произошло рядом с авиазаводом в китайском городе Чэнду, сообщает Telegram-канал ImpNavigator .

Новый самолет сопровождает истребитель пятого поколения J-20. До этого сообщалось, что воздушное судно должно было совершить первый полет до конца 2024 года.

Название китайского истребителя шестого поколения неизвестно, как и его характеристики. Самолет выглядит футуристично, сделан в виде треугольника.

Ранее издание The National Interest сообщало, что в НАТО шокированы информацией о передаче истребителей Су-35 и Су-57 Минобороны РФ.