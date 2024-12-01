Первые два этапа реконструкции Каширского шоссе в Подмосковье завершат в 2025 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода реконструкции участка Каширского шоссе на территории Ленинского округа. Работы направлены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Работы начались в феврале текущего года, финал первых двух этапов — в IV квартале 2025 года. Общая протяженность реконструируемого участка составляет более 5 км. Реконструкция пройдет в 4 этапа.

На первом этапе ведется переустройство инженерных сетей, включая сети связи и воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ. Еще идут устройство дорожного полотна и строительство путепровода № 1, который пройдет через федеральную трассу А-105 «Москва — Аэропорт Домодедово».

Второй этап включает переустройство инженерных сетей наружного электроснабжения, а также воздушных линий напряжением 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ. На этом этапе также ведут устройство дорожного полотна, строительство путепровода № 3 через Каширское шоссе и путепровода № 4 через трассу А-105. Кроме того, обустраивают дождевую канализацию.

Третий и четвертый этапы запланированы на начало 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.