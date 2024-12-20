Передвижная платформа со снеговиками будет курсировать в Петербурге на Новый год

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Новогодний общественный транспорт начнет курсировать в Санкт-Петербурге с 23 декабря, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По традиции питерские трамваи и троллейбусы украсили яркой иллюминацией, а за руль автобусов сядут Деды Морозы и Снегурочки, говорится в сообщении.

А новинкой этого года станет передвижная платформа снеговиков, созданная на основе грузового трамвая. Платформа со снеговиками будет курсировать по центру города, создавая новогоднее настроение у гостей и жителей Северной столицы.

Ранее сообщалось, что РЖД презентовали новый скоростной двухэтажный поезд «Аврора». Он уже начал курсировать с Ленинградского вокзала Москвы.