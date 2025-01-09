Пассажиры троллейбусов в Химках совершили почти 4 млн поездок за 2024 год

За 2024 год жители и гости городского округа Химки совершили почти 4 млн поездок на троллейбусах. Самым популярным стал маршрут № 202. Химчане воспользовались услугами транспорта более 1,5 млн раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в Химках курсируют 33 троллейбуса. Поездки на общественном транспорте обеспечивают почти 150 сотрудников.

Всего в Химках около ста маршрутов на нескольких видах транспорта. Особой популярностью среди них пользуются — № 342, 344, 443-й и 3, которые связывают Новые и Старые Химки с Москвой. В салонах автобусов работает система кондиционирования, установлены пандусы для колясок и камеры видеонаблюдения.

С начала 2024 года услугами общественного транспорта в Химках воспользовались более 20 миллионов человек. Чтобы горожане комфортно и быстро добирались до нужных мест, каждый день на рейсы выходят более 700 единиц транспорта. Ежедневно по городу перевозят десятки тысяч пассажиров.

В городском округе особое внимание уделяют состоянию автопарка и соблюдению водителями расписания. Так, в этом году специалисты провели около ста выездных проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.